Splash Financial
Splash Financial Зарплаты

Зарплата Splash Financial варьируется от $180,000 общей компенсации в год для Менеджер по разработке ПО в нижнем диапазоне до $240,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Splash Financial. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $240K
Менеджер по разработке ПО
Median $180K
ИТ-специалист
$221K

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Splash Financial — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $240,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Splash Financial составляет $221,100.

