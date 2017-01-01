Каталог компаний
SPIX Industry
    О компании

    Voice Experience by SPIX provides intelligent voice assistants designed for technicians, transforming digital interactions and boosting productivity within the European industrial sector.

    https://spix-industry.com
    Веб-сайт
    2013
    Год основания
    30
    Количество сотрудников
    $1M-$10M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

