Spirit Airlines Зарплаты

Зарплата Spirit Airlines варьируется от $91,800 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $143,100 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Spirit Airlines. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $143K
Аналитик данных
$91.8K
Менеджер проектов
$124K

Инженер-программист
Median $100K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Spirit Airlines — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $143,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Spirit Airlines составляет $111,908.

