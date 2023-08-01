Каталог компаний
Spirent Communications
Spirent Communications Зарплаты

Зарплата Spirent Communications варьируется от $87,063 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $201,000 для Инженер по продажам в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Spirent Communications. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $135K

Сетевой инженер

Маркетинговые операции
$87.1K
Продуктовый менеджер
$152K

Инженер по продажам
$201K
Менеджер по разработке ПО
$164K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Spirent Communications — Инженер по продажам at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Spirent Communications составляет $152,471.

