Spire Global Зарплаты

Зарплата Spire Global варьируется от $94,186 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $166,165 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Spire Global. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер по управлению
$108K
Инженер-программист
$94.2K
Менеджер по разработке ПО
$143K

Технический менеджер программ
$166K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Spire Global — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $166,165. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Spire Global составляет $125,494.

