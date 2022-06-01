Каталог компаний
SPINS Зарплаты

Зарплата SPINS варьируется от $54,725 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $201,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SPINS. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Продуктовый менеджер
Median $120K
Аналитик данных
$54.7K
Финансовый аналитик
$84.1K

Инженер-программист
$91.8K
Менеджер по разработке ПО
$201K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SPINS — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SPINS составляет $91,800.

