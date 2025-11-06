Компенсация Программный инженер in Wroclaw Metropolitan Area в SoftServe составляет от PLN 253K за year для L3 до PLN 286K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Wroclaw Metropolitan Area составляет PLN 254K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
