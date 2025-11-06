SoftServe Программный инженер Зарплаты в Ukraine

Компенсация Программный инженер in Ukraine в SoftServe составляет от UAH 419K за year для L1 до UAH 2.74M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Ukraine составляет UAH 2.13M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L1 ( Начальный уровень ) UAH 419K UAH 419K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K Посмотреть 1 Больше уровней

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 835K + UAH 1.46M + UAH 918K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( UAH ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

Внести данные

Какой график вестинга в SoftServe ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Программный инженер предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности Предложить новую должность