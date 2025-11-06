Каталог компаний
SoftServe
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Ukraine

SoftServe Программный инженер Зарплаты в Ukraine

Компенсация Программный инженер in Ukraine в SoftServe составляет от UAH 419K за year для L1 до UAH 2.74M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Ukraine составляет UAH 2.13M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в SoftServe?

Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SoftServe in Ukraine составляет UAH 3,506,580 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SoftServe для позиции Программный инженер in Ukraine составляет UAH 2,128,995.

Другие ресурсы