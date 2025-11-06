Компенсация Программный инженер in Ukraine в SoftServe составляет от UAH 419K за year для L1 до UAH 2.74M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Ukraine составляет UAH 2.13M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
