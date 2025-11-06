Компенсация Программный инженер in Lviv Metropolitan Area в SoftServe составляет от UAH 551K за year для L1 до UAH 2.14M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Lviv Metropolitan Area составляет UAH 2M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
