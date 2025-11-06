Каталог компаний
SoftServe
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Lviv Metropolitan Area

SoftServe Программный инженер Зарплаты в Lviv Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Lviv Metropolitan Area в SoftServe составляет от UAH 551K за year для L1 до UAH 2.14M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Lviv Metropolitan Area составляет UAH 2M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 835K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 918K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в SoftServe?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SoftServe in Lviv Metropolitan Area составляет UAH 3,130,875 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SoftServe для позиции Программный инженер in Lviv Metropolitan Area составляет UAH 2,003,760.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в SoftServe не найдены

Похожие компании

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Все компании ➜

Другие ресурсы