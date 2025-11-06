Компенсация Программный инженер in Krakow Metropolitan Area в SoftServe составляет от PLN 191K за year для L2 до PLN 309K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 246K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
