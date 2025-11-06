SoftServe Программный инженер Зарплаты в Krakow Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Krakow Metropolitan Area в SoftServe составляет от PLN 191K за year для L2 до PLN 309K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 246K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L1 ( Начальный уровень ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 191K PLN 191K PLN 0 PLN 0 L3 PLN 239K PLN 239K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 309K PLN 309K PLN 0 PLN 0 Посмотреть 1 Больше уровней

