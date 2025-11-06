Каталог компаний
SoftServe
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Krakow Metropolitan Area

SoftServe Программный инженер Зарплаты в Krakow Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Krakow Metropolitan Area в SoftServe составляет от PLN 191K за year для L2 до PLN 309K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 246K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в SoftServe?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SoftServe in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 340,645 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SoftServe для позиции Программный инженер in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 245,795.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в SoftServe не найдены

Похожие компании

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Все компании ➜

Другие ресурсы