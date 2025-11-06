Каталог компаний
SoftServe
SoftServe Программный инженер Зарплаты в Guadalajara Metropolitan Area

Компенсация Программный инженер in Guadalajara Metropolitan Area в SoftServe составляет MX$710K за year для L2. Медианный yearный компенсационный пакет in Guadalajara Metropolitan Area составляет MX$764K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

DevOps-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area составляет MXMX$25,610,376 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SoftServe для позиции Программный инженер in Guadalajara Metropolitan Area составляет MXMX$14,622,217.

