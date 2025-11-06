Компенсация Программный инженер in Bulgaria в SoftServe составляет от BGN 59.2K за year для L2 до BGN 61.7K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in Bulgaria составляет BGN 57.7K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftServe. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
