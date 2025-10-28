Каталог компаний
Softeq
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Softeq Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Poland в Softeq составляет PLN 214K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Softeq. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общая сумма в год
PLN 214K
Уровень
-
Оклад
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Softeq?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Softeq in Poland составляет PLN 265,392 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Softeq для позиции Программный инженер in Poland составляет PLN 185,774.

