Каталог компаний
Softeq
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бизнес-аналитик

  • Все зарплаты Бизнес-аналитик

Softeq Бизнес-аналитик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in Poland в Softeq составляет PLN 221K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Softeq. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Общая сумма в год
PLN 221K
Уровень
Senior
Оклад
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бизнес-аналитик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Softeq in Poland составляет PLN 306,675 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Softeq для позиции Бизнес-аналитик in Poland составляет PLN 221,160.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Softeq не найдены

Похожие компании

  • Stripe
  • Databricks
  • Google
  • DoorDash
  • Apple
  • Все компании ➜

Другие ресурсы