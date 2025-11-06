Каталог компаний
SoftBank
SoftBank Программный инженер Зарплаты в Japan

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Japan в SoftBank составляет ¥5.89M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SoftBank. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Общая сумма в год
¥5.89M
Уровень
L3
Оклад
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Бонус
¥2.54M
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в SoftBank?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SoftBank in Japan составляет ¥14,567,298 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SoftBank для позиции Программный инженер in Japan составляет ¥3,573,168.

