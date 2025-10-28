Компенсация Менеджер по разработке ПО in India в Societe Generale составляет от ₹6.62M за year для L3 до ₹6.93M за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹5M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Societe Generale. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
