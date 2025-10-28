Каталог компаний
Societe Generale
Societe Generale Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in India в Societe Generale составляет от ₹1.69M за year для L1 до ₹2.69M за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.96M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Societe Generale. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Посмотреть 3 Больше уровней
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Societe Generale in India составляет ₹3,661,308 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Societe Generale для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,965,767.

Другие ресурсы