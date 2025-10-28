Компенсация Программный инженер in India в Societe Generale составляет от ₹1.69M за year для L1 до ₹2.69M за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.96M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Societe Generale. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
