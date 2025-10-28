Компенсация Продукт-дизайнер in France в Societe Generale составляет €49.5K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in France составляет €49.1K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Societe Generale. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
