Компенсация Финансовый аналитик in United States в Societe Generale составляет $250K за year для L2. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $250K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Societe Generale. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах

Какие карьерные уровни в Societe Generale?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в Societe Generale in United States составляет $250,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Societe Generale для позиции Финансовый аналитик in United States составляет $250,000.

