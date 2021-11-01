Справочник компаний
Societe Generale
Societe Generale Зарплаты

Диапазон зарплат Societe Generale варьируется от $19,391 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $250,000 для Финансовый аналитик на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Societe Generale. Последнее обновление: 8/25/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Специалист по данным
Median $27.1K
Менеджер по продукту
L4 $56.8K
L5 $53K

Бизнес-аналитик
Median $20.7K
Дизайнер продукта
Median $56.6K

UX-дизайнер

Финансовый аналитик
Median $250K
Руководитель проекта
Median $82.4K
Аналитик данных
$65.6K
Специалист по информационным технологиям
$149K
Инвестиционный банкир
$28.1K
Юридический отдел
$189K
Консультант по управлению
$56.4K
Менеджер программы
$69.5K
Аналитик по кибербезопасности
$58.8K
Руководитель отдела разработки
$197K
Архитектор решений
$121K
Технический руководитель программы
$69.3K
Технический писатель
$40.3K
FAQ

The highest paying role reported at Societe Generale is Финансовый аналитик with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Societe Generale is $56,388.

Другие ресурсы