Snap Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Greater Los Angeles Area

Компенсация Менеджер по разработке ПО in Greater Los Angeles Area в Snap составляет от $818K за year для L5 до $1.56M за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Los Angeles Area составляет $670K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Snap. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
$818K
$234K
$584K
$0
L6
$648K
$270K
$367K
$11.7K
L7
$840K
$355K
$463K
$21.9K
L8
$1.56M
$338K
$1.19M
$37.5K
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.33% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.77% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 54% переходит в собственность в 1st-ГОД (4.50% ежемесячно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.75% ежемесячно)

  • 13% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Snap in Greater Los Angeles Area составляет $1,563,977 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Snap для позиции Менеджер по разработке ПО in Greater Los Angeles Area составляет $762,814.

