Компенсация Программный инженер in San Francisco Bay Area в Snap составляет от $208K за year для L3 до $927K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $410K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Snap. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
100%
ГОД 1
В Snap RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:
100% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.33% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.77% ежемесячно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.77% ежемесячно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.77% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Snap RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ГОД 1
33%
ГОД 2
13%
ГОД 3
В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
54% переходит в собственность в 1st-ГОД (4.50% ежемесячно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.75% ежемесячно)
13% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.08% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
