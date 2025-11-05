Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продажи in Greater London Area в Snap составляет £110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Snap. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£76.6K
Уровень
L4
Оклад
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Бонус
£0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
8 Лет
График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.33% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.77% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 54% переходит в собственность в 1st-ГОД (4.50% ежемесячно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.75% ежемесячно)

  • 13% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Менеджер по работе с клиентами

Аккаунт-менеджер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Snap in Greater London Area составляет £201,890 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Snap для позиции Продажи in Greater London Area составляет £76,617.

