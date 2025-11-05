Каталог компаний
Snap
Компенсация Продукт-менеджер in Greater London Area в Snap составляет от £171K за year для L4 до £325K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £189K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Snap. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.33% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.77% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 54% переходит в собственность в 1st-ГОД (4.50% ежемесячно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.75% ежемесячно)

  • 13% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Snap in Greater London Area составляет £388,955 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Snap для позиции Продукт-менеджер in Greater London Area составляет £203,161.

Другие ресурсы