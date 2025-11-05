Средняя общая компенсация Аналитик данных in Greater Los Angeles Area в Snap составляет от $130K до $190K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Snap. Последнее обновление: 11/5/2025
Средняя общая компенсация
100%
ГОД 1
В Snap RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:
100% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.33% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.77% ежемесячно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.77% ежемесячно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.77% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Snap RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ГОД 1
33%
ГОД 2
13%
ГОД 3
В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
54% переходит в собственность в 1st-ГОД (4.50% ежемесячно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.75% ежемесячно)
13% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.08% ежемесячно)
Monthly vesting, no 1 year cliff