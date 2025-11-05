Каталог компаний
Snap
Snap Бухгалтер Зарплаты в Greater Los Angeles Area

Медианный компенсационный пакет Бухгалтер in Greater Los Angeles Area в Snap составляет $120K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Snap. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Snap
Accountant
Los Angeles, CA
Общая сумма в год
$120K
Уровень
-
Оклад
$100K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График вестинга

100%

ГОД 1

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 1-летнему графику вестинга:

  • 100% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.33% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.77% ежемесячно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.77% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ГОД 1

33%

ГОД 2

13%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Snap RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 54% переходит в собственность в 1st-ГОД (4.50% ежемесячно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.75% ежемесячно)

  • 13% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.08% ежемесячно)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бухгалтер в Snap in Greater Los Angeles Area составляет $255,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Snap для позиции Бухгалтер in Greater Los Angeles Area составляет $120,000.

