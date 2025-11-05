Каталог компаний
Smith+Nephew
Smith+Nephew Программный инженер Зарплаты в Pittsburgh Area

Компенсация Программный инженер in Pittsburgh Area в Smith+Nephew составляет $126K за year для Software Engineer 2. Медианный yearный компенсационный пакет in Pittsburgh Area составляет $125K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Smith+Nephew. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Smith+Nephew?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Smith+Nephew in Pittsburgh Area составляет $170,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Smith+Nephew для позиции Программный инженер in Pittsburgh Area составляет $127,000.

