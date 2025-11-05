Компенсация Программный инженер in Minneapolis-St. Paul Area в SmartThings составляет от $109K за year для Software Engineer до $192K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Minneapolis-St. Paul Area составляет $151K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SmartThings. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
