SmartThings
SmartThings Программный инженер Зарплаты в Minneapolis-St. Paul Area

Компенсация Программный инженер in Minneapolis-St. Paul Area в SmartThings составляет от $109K за year для Software Engineer до $192K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Minneapolis-St. Paul Area составляет $151K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SmartThings. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area составляет $245,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SmartThings для позиции Программный инженер in Minneapolis-St. Paul Area составляет $150,000.

Другие ресурсы