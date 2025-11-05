Каталог компаний
Smartsheet
Smartsheet Программный инженер Зарплаты в United Kingdom

Компенсация Программный инженер in United Kingdom в Smartsheet составляет от £63K за year для SE I до £160K за year для Senior SE II. Медианный yearный компенсационный пакет in United Kingdom составляет £82K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Smartsheet. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SE I
(Начальный уровень)
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.8K
£52.9K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Посмотреть 2 Больше уровней
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Smartsheet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Smartsheet RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.50% ежеквартально)



Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Smartsheet in United Kingdom составляет £180,880 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Smartsheet для позиции Программный инженер in United Kingdom составляет £75,363.

