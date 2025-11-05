Smartsheet Программный инженер Зарплаты в United Kingdom

Компенсация Программный инженер in United Kingdom в Smartsheet составляет от £63K за year для SE I до £160K за year для Senior SE II. Медианный yearный компенсационный пакет in United Kingdom составляет £82K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Smartsheet. Последнее обновление: 11/5/2025

+ £44K + £67.6K + £15.2K + £26.6K + £16.7K Don't get lowballed

График вестинга Основной Альтернативный 1 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Smartsheet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально ) 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 34 % ГОД 3 Тип акций RSU В Smartsheet RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга: 33 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 33.00 % ежегодно )

33 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 8.25 % ежеквартально )

34 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 8.50 % ежеквартально )

Какой график вестинга в Smartsheet ?

