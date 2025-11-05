Компенсация Программный инженер in Greater London Area в Smartsheet составляет от £63K за year для SE I до £77.4K за year для SE II. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater London Area составляет £63.8K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Smartsheet. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SE I
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.4K
£56.4K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Smartsheet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
34%
ГОД 3
В Smartsheet RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)
34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.50% ежеквартально)
