  Маркетинг
  • Маркетинг

  • Все зарплаты Маркетинг

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Маркетинг Зарплаты в Greater Seattle Area

Медианный компенсационный пакет Маркетинг in Greater Seattle Area в Smartsheet составляет $180K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Smartsheet. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Smartsheet
Marketing Director
Bellevue, WA
Общая сумма в год
$180K
Уровень
9
Оклад
$180K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Smartsheet RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Smartsheet RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 34% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.50% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в Smartsheet in Greater Seattle Area составляет $358,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Smartsheet для позиции Маркетинг in Greater Seattle Area составляет $187,500.

