SmartRecruiters Зарплаты

Диапазон зарплат SmartRecruiters варьируется от $42,339 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $118,854 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. SmartRecruiters. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Инженер-программист
Median $42.3K
Руководитель отдела разработки
Median $119K
Специалист по данным
$64.8K

Дизайнер продукта
$53K
Руководитель дизайна продукта
$103K
Менеджер по продукту
$94.9K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в SmartRecruiters, — это Руководитель отдела разработки с годовой общей компенсацией $118,854. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в SmartRecruiters, составляет $79,860.

