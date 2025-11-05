Каталог компаний
Slalom Build
Slalom Build Архитектор решений Зарплаты в Greater Chicago Area

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in Greater Chicago Area в Slalom Build составляет $147K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Slalom Build. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Общая сумма в год
$147K
Уровень
L4
Оклад
$134K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$13K
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Slalom Build in Greater Chicago Area составляет $189,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Slalom Build для позиции Архитектор решений in Greater Chicago Area составляет $160,000.

Другие ресурсы