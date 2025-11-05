Каталог компаний
Slalom Build
Slalom Build Архитектор решений Зарплаты в Canada

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in Canada в Slalom Build составляет CA$143K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Slalom Build. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$143K
Уровень
L5
Оклад
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$2K
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Slalom Build?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Slalom Build in Canada составляет CA$176,921 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Slalom Build для позиции Архитектор решений in Canada составляет CA$166,102.

