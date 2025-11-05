Компенсация Программный инженер in Greater Toronto Area в Slalom Build составляет от CA$98.9K за year для Engineer до CA$129K за year для Senior Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Toronto Area составляет CA$108K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Slalom Build. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность