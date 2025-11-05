Каталог компаний
Slalom Build
Slalom Build Программный инженер Зарплаты в Greater Chicago Area

Компенсация Программный инженер in Greater Chicago Area в Slalom Build составляет от $97.4K за year для Engineer до $189K за year для Senior Architect. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Chicago Area составляет $140K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Slalom Build. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineer
(Начальный уровень)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Slalom Build?

Включенные должности

Full-Stack разработчик

Инженер данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Slalom Build in Greater Chicago Area составляет $188,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Slalom Build для позиции Программный инженер in Greater Chicago Area составляет $129,000.

Другие ресурсы