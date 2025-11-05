Компенсация Программный инженер in Greater Chicago Area в Slalom Build составляет от $97.4K за year для Engineer до $189K за year для Senior Architect. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Chicago Area составляет $140K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Slalom Build. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
