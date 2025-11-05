Компенсация Программный инженер in Canada в Slalom Build составляет от CA$101K за year для Engineer до CA$139K за year для Architect. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$109K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Slalom Build. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
