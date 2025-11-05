Каталог компаний
Slalom Build
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Slalom Build Программный инженер Зарплаты в Canada

Компенсация Программный инженер in Canada в Slalom Build составляет от CA$101K за year для Engineer до CA$139K за year для Architect. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$109K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Slalom Build. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineer
(Начальный уровень)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Slalom Build?

Включенные должности

Full-Stack разработчик

Инженер данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Slalom Build in Canada составляет CA$138,592 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Slalom Build для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$111,388.

