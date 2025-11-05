Каталог компаний
Skydio
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Skydio Рекрутер Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Рекрутер in San Francisco Bay Area в Skydio составляет $135K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Skydio. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
Общая сумма в год
$135K
Уровень
L3
Оклад
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Skydio Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Skydio in San Francisco Bay Area составляет $235,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Skydio для позиции Рекрутер in San Francisco Bay Area составляет $145,620.

Другие ресурсы