Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Israel в Skai составляет ₪334K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Skai. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
₪334K
Уровень
L3
Оклад
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Skai?
+₪200K
+₪306K
+₪68.8K
+₪120K
+₪75.7K
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Внести данные

Включенные должности

Предложить новую должность

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Skai in Israel составляет ₪509,197 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Skai для позиции Программный инженер in Israel составляет ₪380,236.

Другие ресурсы