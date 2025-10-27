Каталог компаний
SIX
SIX Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Switzerland в SIX составляет CHF 117K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SIX. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общая сумма в год
CHF 117K
Уровень
Software Engineer
Оклад
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 4.5K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SIX in Switzerland составляет CHF 146,006 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SIX для позиции Программный инженер in Switzerland составляет CHF 118,656.

Другие ресурсы