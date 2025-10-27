Каталог компаний
SIX
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

SIX Продукт-менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in Switzerland в SIX составляет CHF 116K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SIX. Последнее обновление: 10/27/2025

Медианный пакет
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Общая сумма в год
CHF 116K
Уровень
5
Оклад
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 8.9K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в SIX in Switzerland составляет CHF 124,699 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SIX для позиции Продукт-менеджер in Switzerland составляет CHF 119,935.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в SIX не найдены

Похожие компании

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Все компании ➜

Другие ресурсы