Sinch Зарплаты

Диапазон зарплат Sinch варьируется от $6,466 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $138,375 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Sinch. Последнее обновление: 8/25/2025

$160K

Инженер-программист
Median $138K
Дизайнер продукта
Median $52.4K

UX-дизайнер

Служба поддержки клиентов
$8.3K

Специалист по данным
$114K
Менеджер по продукту
$59.2K
Руководитель проекта
$6.5K
Руководитель отдела разработки
$83.6K
Архитектор решений
$97.5K
Технический руководитель программы
$55.8K
Технический писатель
$113K
FAQ

Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Sinch är $71,396.

