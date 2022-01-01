Каталог компаний
Similarweb Зарплаты

Зарплата Similarweb варьируется от $65,553 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $204,000 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Similarweb. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $111K

Инженер данных

Специалист по данным
Median $112K
Продуктовый менеджер
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Аналитик данных
Median $65.6K
Менеджер по разработке ПО
Median $133K
Бизнес-аналитик
$76.1K
Графический дизайнер
$96K
Консультант по управлению
$204K
Маркетинг
$77K
Продуктовый дизайнер
$201K
Продажи
$96.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Similarweb — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $204,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Similarweb составляет $100,412.

