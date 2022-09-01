Каталог компаний
SilverSun Technologies
SilverSun Technologies Зарплаты

Зарплата SilverSun Technologies варьируется от $65,557 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $72,617 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SilverSun Technologies. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Специалист по данным
$67.2K
Инженер-программист
$65.6K
Архитектор решений
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SilverSun Technologies — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $72,617. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SilverSun Technologies составляет $67,204.

