Silverline Зарплаты

Зарплата Silverline варьируется от $66,658 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $184,075 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Silverline. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Бизнес-аналитик
$88.9K
Инженер-программист
$66.7K
Архитектор решений
$184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Silverline is Архитектор решений at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,075. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Silverline is $88,933.

