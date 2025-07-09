Справочник компаний
Signode
Signode Зарплаты

Диапазон зарплат Signode варьируется от $14,262 в общей компенсации в год для Аналитик по кибербезопасности на нижнем конце до $119,207 для Архитектор решений на верхнем конце.

$160K

Бухгалтер
$56.8K
Аналитик по кибербезопасности
$14.3K
Архитектор решений
$119K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Signode je Архитектор решений at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $119,207. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Signode je $56,769.

