Справочник компаний
Sight Machine
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Sight Machine Зарплаты

Диапазон зарплат Sight Machine варьируется от $137,685 в общей компенсации в год для Архитектор решений на нижнем конце до $205,800 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Sight Machine. Последнее обновление: 8/22/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
$184K
Руководитель отдела разработки
$206K
Архитектор решений
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Sight Machineで報告された最高給の職種はРуководитель отдела разработки at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$205,800です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Sight Machineで報告された年間総報酬の中央値は$183,600です。

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Sight Machine

Связанные компании

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Tesla
  • Lyft
  • Airbnb
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы