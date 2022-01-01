Шопи Зарплаты

Каталог компаний
Shopee
Зарплата Shopee варьируется от $13,594 общей компенсации в год для Развитие бизнеса в нижнем диапазоне до $231,746 для Инженер-программист в верхнем диапазоне.

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Инженер производственных систем

Инженер надёжности сайта

Инженер ИИ

Продуктовый менеджер
Median $74.9K
Аналитик данных
Median $57K

Бизнес-аналитик
Median $75.8K
Развитие бизнеса
Median $13.6K
Специалист по данным
Median $91.2K
Продуктовый дизайнер
Median $49.1K
Технический менеджер программ
Median $74.8K

Технический менеджер проектов

Управление персоналом
Median $54.8K
Финансовый аналитик
Median $60K
Маркетинг
Median $44.5K
Менеджер проектов
Median $38.7K
Рекрутер
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Бухгалтер
$49.8K
Бизнес-операции
$46.9K
Менеджер бизнес-операций
$44.7K
Инженер-геолог
$174K
Графический дизайнер
$71.2K
ИТ-специалист
$44.2K
Юридический отдел
$98K
Продажи
$41.3K
Менеджер по разработке ПО
$225K
UX-исследователь
$102K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Shopee RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shopee — Инженер-программист at the Senior Expert Software Engineer level с годовой общей компенсацией $231,746. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shopee составляет $70,340.

