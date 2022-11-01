Каталог компаний
ShopBack
ShopBack Зарплаты

Зарплата ShopBack варьируется от $15,900 общей компенсации в год для UX-исследователь в нижнем диапазоне до $388,746 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ShopBack. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $54.4K
Продуктовый менеджер
Median $120K
Бизнес-аналитик
$44.3K

Развитие бизнеса
$50.7K
Маркетинг
$49K
Продуктовый дизайнер
$74.4K
Менеджер по разработке ПО
$389K
UX-исследователь
$15.9K
График вестинга

5%

ГОД 1

25%

ГОД 2

70%

ГОД 3

В ShopBack Акции/долевое участие подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 5% переходит в собственность в 1st-ГОД (5.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 70% переходит в собственность в 3rd-ГОД (70.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ShopBack — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $388,746. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ShopBack составляет $52,503.

