Shop-Ware
Shop-Ware Зарплаты

Зарплата Shop-Ware варьируется от $93,253 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $139,300 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shop-Ware. Последнее обновление: 9/19/2025

Специалист по данным
$93.3K
Продуктовый менеджер
$139K
Инженер-программист
Median $115K

